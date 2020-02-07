Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю выиграл короткую программу на чемпионате четырех континентов.

Спортсмен включил в свое выступление два четверных прыжка, судьи оценили его на 111,82 балла. На второй строчке расположился представитель Китая Боян Цзинь, получивший 95,83 балла за свой прокат. Он также сделал два четверных, однако исполнил программу не без помарок. Замыкает первую тройку американец Джейсон Браун, его результат — 94,71.

Чемпионат четырех континентов проводится в Сеуле (Южная Корея). Произвольная программа мужчин состоится в воскресенье, 9 февраля.