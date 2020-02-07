Надя Фонтанта, мама итальянской биатлонистки Лизы Витоцци, прокомментировала конфликт дочери с Доротеей Вирер. Ранее Витоцци раскритиковала свою соотечественницу за отказ от участия в эстафете в пользу индивидуальной гонки на прошлом чемпионате мира.

«Верно, что нужно с уважением выбирать время, но в прошлом году никто не подумал об уважении к Лизе, когда ее выбили из равновесия в шаге от Кубка мира, позволив Доро отдохнуть», — написала Фонтана на своей странице в «Фейсбуке».

По её мнению, в сложившейся ситуации была виновата не Вирер, а тренеры, которые на чемпионате мира не смогли урегулировать конфликт. Фонтана подчеркнула, что Витоцци поступила правильно, когда сказала то, что думает.

«Вам может это нравиться или нет, но она такая, искренняя. Тайны причиняют боль, лучше их раскрыть», — написала мама спортсменки.