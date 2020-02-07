Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова поблагодарила болельщиков за слова поддержки. Накануне она была госпитализирована из-за порезов на руке.

Спортсменка сообщила, что получила очень много добрых слов и пожеланий скорейшего выздоровления.

«Сейчас это немножечко неактуально, потому что я жива, я здорова. Со мной всё прекрасно, я чувствую себя просто отлично», — сказала Солдатова в видеообращении на своей странице в «Инстаграме».

Гимнастка добавила, что осталась в шоке от того, как произошедшее было подано в СМИ. «Не представляю, какой ужас пережили мои родители, мои друзья, мои тренеры. Это просто за гранью разумного», — сказала Солдатова и добавила, что не впервые сталкивается с желтой прессой.

Напомним, сегодня, 7 февраля, спортсменка была выписана из больницы. Её номер не исключен из программы гала-концерта на этапе Гран-при в Москве.