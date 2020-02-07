Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд в короткой программе. За свое выступление на чемпионате четырех континентов японец набрал 111,82 балла.

Спортсмен включил в свою программу два четверных прыжка. Сначала он исполнил сольный четверной сальхов, за который получил большие надбавки от судей. Затем Ханю прыгнул каскад из четверного и тройного тулупа, а во второй части программы чисто исполнил тройной аксель.

Напомним, второе место после короткой программы занимает китаец Боян Цзинь, третье — американец Джейсон Браун.

Соревнования проходят в Сеуле (Южная Корея), произвольная программа мужчин состоится в воскресенье, 9 февраля. Перед стартом турнира Ханю принял решение вернуться к программам, с которыми победил на Олимпийских играх.