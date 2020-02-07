Даниил Самсонов одержал победу на юниорском первенстве России по фигурному катанию, которое проходит в Саранске. Воспитанник Этери Тутберидзе набрал 261,22 балла по сумме двух программ.

Самсонов стал вторым как в короткой, так и в произвольной программах, однако по сумме баллов вышел на первое место. Серебряную медаль завоевал Пётр Гуменник, представляющий Санкт-Петербург. Он выиграл короткую программу, но из-за ошибок стал лишь третьим в произвольной. Бронзовая медаль досталась ещё одному петербуржцу Андрею Мозалев. Он шел на 13-м месте после первого дня соревнований, но стал лучшим в произвольной программе.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании состава на юниорский чемпионат мира, который будет проходить в Таллине (Эстония) в начале марта. Согласно спортивному принципу, путевки на турнир должны получить призеры соревнований.