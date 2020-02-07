В Саранске продолжается юниорское первенство России по фигурному катанию. В 17:00 по московскому времени началась короткая программа спортивных пар.

Под первым номером на льду появятся Алина Расковалова и Артем Бутаев, представляющие пермский край. После них выступят Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов из школы Тамары Москвиной. Закрывать первую разминку будут Полина Костюкович и Дмитрий Ялин, также тренирующиеся в Санкт-Петербурге.

Во второй группе участников выступят победители юниорского финала Гран-при Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. В последнюю разминку попали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Диана Мухаметзянова и Илья Миронов.

Ранее завершились соревнования юношей, победу одержал воспитанник Этери Тутберидзе Даниил Самсонов.