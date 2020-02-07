На юниорском первенстве России по фигурному катанию стартовала короткая программа спортивных пар. Фигуристы вышли на лед в 17:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию соревнований осуществляет Первый канал в YouTube.

Бороться за медали будут Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Полина Костюкович/Дмитрий Ялин, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов и другие пары. Всего для участия в соревнованиях заявлены 12 дуэтов, с полным списком можно ознакомиться на сайте ФФККР.

Костюкович/Ялин по итогам жеребьевки попали в первую разминку, Панфилова/Рылов — во вторую. В третьей группе участников выступят Ахантьева/Колесов и Мухаметзянова/Миронов.