Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев рассказал, почему гордится своей страной.

По словам Черышева, последний раз он был в России в декабре, побывал в Барнауле и Новосибирске. Игрок признался, что получил удовольствие от поездки, потому что давно не был на родине и не видел столько снега.

«Россия — моя гордость. Горжусь, что я русский, что представляю свою страну в другом месте. Все партнеры называют меня или Черри, или русским», — заявил Черышев, слова которого приводит Sport24. Футболист добавил, что хотел бы чаще бывать в России, навестить бабушку и провести время с семьей.

«Если смотреть со стороны, Россия — сильная страна. Испанцы испытывают к России, к Путину не то что страх, а уважение», — сказал Черышев.

Напомним, Черышев защищает цвета «Валенсии» с 2019 года, ранее он играл за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». Спортсмен никогда не выступал в чемпионате России, но играет за национальную сборную.