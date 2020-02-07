Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая перешла в состав сборной Словении, ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

Спортсменка рассказала, что симпатизирует итальянским биатлонисткам и никогда не смотрит соревнования по телевизору. Она пояснила, что следит за биатлоном на сайте IBU, где нет рекламы, а комментатор имеет независимое мнение.

Подчуфарова поделилась мнением о российском комментаторе Дмитрие Губерниеве. «Губерниев топ?» — спросил болельщик. «Топ – элемент женской одежды», — ответила Подчуфарова.

Напомним, Подчуфарова стала победительницей чемпионата Словении. Тренер команды Урош Велепец уверен, что спортсменка смогла набрать хорошую форму.