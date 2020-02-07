Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус признался, что получал угрозы из-за своей деятельности.

«Мы ломаем многолетний лед терпимости к допингу и расчищаем дорогу для чистых спортсменов. Мы работаем под огнем с разных сторон», — сказал Ганус в интервью Washington Post.

Специалист отметил, что был обеспокоен угрозами смерти. Он подчеркивает, что работает на национальные интересы.

«Я понимаю, что навлекаю на себя много негатива», — сказал Ганус.

Напомним, WADA отстранило Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года из-за манипуляций с данными московской антидопинговой лаборатории. Санкции еще не вступили в силу, так как российская сторона подала апелляцию.