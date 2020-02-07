Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, перешедшая в сборную Словении, рассказала, как вернулась в спорт после длительного перерыва.

«Тяжело первые 2000 км. Каждый день тяжело до тошноты. Потом стало привычно, что тяжело. И уже не замечаешь, что тяжело», — написала Подчуфарова в «Инстаграме», отвечая на вопросы болельщиков.

Спортсменка добавила, что «тяжело» — это её образ жизни. Однако она признала, что через два-три месяца тренировок ей резко стало легче, поэтому она приняла окончательное решение о возвращении.

Напомним, Подчуфарова выступала за сборную России, затем объявила о завершении карьеры. После паузы биатлонистка вернулась в спорт и сменила гражданство. Выступая за сборную Словении, она выиграла национальный чемпионат. По мнению тренера, Подчуфаровой удалось набрать очень хорошую форму.