Технический директор сборной Италии по биатлону Фабрицио Куртаз прокомментировал конфликтную ситуацию в женской команде. Лиза Витоцци высказалась по поводу того, что Доротея Вирер пропустила эстафету в пользу индивидуальной гонки на прошлом чемпионате мира.

По словам специалиста, интервью Витоцци его не удивило, так как он наблюдал за ситуацией изнутри.

«Честно говоря, я не увидел обвинений против Доротеи в интервью. Лиза рассказала, через что она прошла в конце прошлого сезона. Она никого не обвиняла, ни Доро, ни кого-либо еще, а только рассказала о том, что пережила лично и как это сказалось на ее готовности», — сказал Куртаз, слова которого приводит Fondo Italia.

Он добавил, что Витоцци не ожидала такого негатива, в то время как Вирер не была готова к полемике, так как не знала, что чувствует ее партнерша по команде.

Куртаз подчеркнул, что в сборной Италии работает врач, который оценивает состояние спортсменов перед стартом. Специалист уверен: Вирер не могла соревноваться в тот день, поэтому было принято решение о пропуске гонки.