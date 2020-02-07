Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА проведут контрольный матч на втором тренировочном сборе в Испании. Игра будет проходить в воскресенье, 9 февраля, вход для болельщиков будет платным.

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, руководство арены приняло решение сделать билеты на матч, стоимость которых будет варьироваться от 10 до 15 евро.

Напомним, игра будет проходить недалеко от Бенидорма, в городке Ла Нусия на стадионе Ciudad deportiva Camilo Cano. После матча игроки ЦСКА отправятся в Мадрид, откуда вылетят в Москву.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 45 очков после 19 туров. ЦСКА отстает от лидера на 11 очков и занимает четвертое место.