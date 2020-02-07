Российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, рассказала о плюсах участия в шоу перед чемпионатом мира. Действующие чемпионы Европы приглашены на шоу Art on Ice.

«Это прежде всего большой плюс в том смысле, что, катаясь в таком режиме, ты не выходишь из формы. Неважно, под какую музыку приходится выступать: мы всё равно выполняем свои шаги, делаем какие-то элементы, поддержки», — заявила Синицина, слова которой приводит «RT».

Фигуристка подчеркнула, что выступление в шоу помогает не только не расслабляться, но и заряжаться энергией от других спортсменов, зрителей и общей атмосферы.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в Монреале (Канада) в период с 16 по 22 марта. В январе Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы, опередив главных фаворитов Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона.