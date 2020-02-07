Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что эстонские специалисты подготовили лыжи для российской команды перед чемпионатом мира.

«Лыжи уже свозили. Сервис у нас находится в Антхольце, он занимается тестированием структур, которые сделали там (в Эстонии — прим.). Дальше уже производственные моменты», — заявил Хованцев, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер подчеркнул, что всё прошло по плану, работа была проделана в период с 27 января по 4 февраля.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в Антхольце (Италия) с 13 по 23 февраля. Ранее сборная России неоднократно сталкивалась с проблемами при подготовке лыж, так как СБР не имеет шлифт-машины, позволяющей наносить структуру в соответствии с погодными условиями и качеством снега.