Сборная России по теннису вышла вперед в отборочном туре на Кубке Федерации. В стартовом поединке Екатерина Александрова одержала верх над румынской спортсменкой Еленой-Габриэлой Русе, встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:1, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут, за это время Александрова трижды подала навылет, три раза ошиблась на подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. её соперница не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и взяла два гейма на подаче россиянки.

В рамках квалификации россиянках предстоит сыграть еще три матча. Александрова встретится с Аной Богдан, Вероника Кудерметова сыграет с Русе, а Анна Блинкова и Анна Калинская в парном разряде сразятся с Ионой-Ралукой Олару и Ириной Барэ.

Команда, одержавшая победу, получит право на выступление в финальной стадии Кубка Федерации в апреле.