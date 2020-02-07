Российский биатлонист Кирилл Стрельцов выступит на этапе Кубка IBU в Мартелло (Италия). Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что спортсмена необходимо ещё раз проверить перед чемпионатом мира.

«Мы вчера отправили туда Кирилла Стрельцова. Он будет одним из кандидатов на место в команде. Также мы держим на прицеле Саида Каримуллу Халили. Они оба могут быть в сборной, выбор будет не между ними», — сказал Хованцев, слова которого приводит РИА «Новости».

Специалист добавил, что на чемпионат мира можно взять и восемь человек, но тренерский штаб склоняется к тому, чтобы в команде было не больше семи спортсменов.

Напомним, чемпионат мира будет проходить в Антхольце с 13 по 23 февраля. Шестой этап Кубка IBU пройдет в Италии, он был перенесен из Германии из-за дождей и тёплой погоды.