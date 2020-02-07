На юниорском первенстве России по фигурному катанию завершилась короткая программа спортивных пар. На первое место вышли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, набравшие 75,49 балла.

На второй строчке расположились представители Санкт-Петербурге Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, судьи оценили их выступление на 72,46 балла. Замкнули тройку лидеров Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, их результат — 71,93.

Также в первую пятерку вошли Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (70,94), Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (67,99). Полина Костюкович и Дмитрий Ялин заняли шестое место.

Произвольная программа спортивных пар состоится завтра, 8 февраля. Результаты первенства России будут учитываться при формировании состава команды на юниорский чемпионат мира в Таллине (Эстония).