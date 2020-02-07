В Саранске продолжается первенство России по фигурному катанию. В 19:00 по московскому времени стартовала произвольная программа девушек.

После первого дня соревнований лидером идёт ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 78,50 баллов. Сегодня она выступит под предпоследним, 17-м номером. Второе место занимает её подруга по команде Дарья Усачева, она будет закрывать соревнования. За короткую программу Дарья получила 73,77. Замыкает тройку лидеров еще одна воспитанница Тутберидзе Софья Акатьева, она выйдет на лёд под 16-м номером.

Также в последней разминке выступят Майя Хромых, Аделия Петросян и Софья Самоделкина. Ксения Синицына и Анна Фролова попали во вторую группу участниц.