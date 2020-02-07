На первенстве России по фигурному катанию стартовала произвольная программа девушек.

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Главные претенденты на победу выступят в заключительной группе участников. В нее попали пять воспитанниц Этери Тутберидзе: Аделия Петросян, Софья Акатьева, Майя Хромых, Дарья Усачева и Камила Валиева, выигравшая короткую программу. Также в последней разминке выступит Софья Самоделкина, она планирует исполнить два тройных акселя.

Ксения Синицына и Анна Фролова попали во вторую группу участниц, они выйдут на лед под седьмым и десятым номерами соответственно.