Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев заявил, что в ближайшее время не собирается переходить в российский клуб.

Он подчеркнул, что ни один из зимних слухах о его уходе из «Валенсии» не был правдой. Черышев уверен, что может прогрессировать в европейских топ-лигах.

«Какой-то интерес из российских клубов был и есть, серьезный. Клубы называть не буду. На данный момент эти варианты не рассматривал», — заявил Черышев, слова которого приводит Sport24. Футболист добавил, что в будущем возможен переход в чемпионат России, но сейчас он хочет доказать, что может играть в «Валенсии».

Напомним, Черышев защищает цвета «Валенсии» с 2019 года, ранее он играл за мадридский «Реал», «Севилью» и «Вильярреал». Спортсмен никогда не выступал в чемпионате России, но играет за национальную сборную.