В Саранске подходит к концу первенство России по фигурному катанию. Сегодня, 8 февраля, состоится произвольная программа спортивных пар.

Спортсмены выйдут на лёд в 15:15 по московскому времени, прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала.

Короткая программа состоялась накануне, в лидеры вышли победители юниорского финала Гран-при Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. На второй строчке идут Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, на третьей — Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Диана Мухаметзянова и Илья Миронов стали четвертыми, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев — пятые, Полина Костюкович и Дмитрий Ялин — шестые.

Результаты первенства будут учитываться при формировании команды на юниорский чемпионат мира, который состоится в марте.