Российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал победу на юниорском первенстве России в Саранске.

«Я очень доволен тем, что число откатал произвольную, хоть была небольшая ошибка на четверном сальхове», — приводит слова Самсонова Sport24.

Фигурист пояснил, что исполнял прыжок впервые, поэтому считает ошибку допустимой. Он также отметил, что ему удалось справиться с двумя тройными акселями, хотя накануне этот прыжок получился не очень хорошо.

«В целом я очень рад, что победил на первенстве России и думаю, что законно отобрался на юниорский чемпионат мира», — сказал Самсонов.

Напомним, Самсонов стал вторым в короткой и произвольной программах, но по сумме баллов занял первое место. Серебряную медаль завоевал Петр Гуменник, бронзовую — Андрей Мозалев.