Российский фигурист Даниил Самсонов прокомментировал победу на юниорском первенстве России в Саранске.
«Я очень доволен тем, что число откатал произвольную, хоть была небольшая ошибка на четверном сальхове», — приводит слова Самсонова Sport24.
Фигурист пояснил, что исполнял прыжок впервые, поэтому считает ошибку допустимой. Он также отметил, что ему удалось справиться с двумя тройными акселями, хотя накануне этот прыжок получился не очень хорошо.
«В целом я очень рад, что победил на первенстве России и думаю, что законно отобрался на юниорский чемпионат мира», — сказал Самсонов.
Напомним, Самсонов стал вторым в короткой и произвольной программах, но по сумме баллов занял первое место. Серебряную медаль завоевал Петр Гуменник, бронзовую — Андрей Мозалев.
Комментарии Развернуть