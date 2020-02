Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал о постановке номеров для шоу Art on Ice.

Кацалапов сообщил, что они с партнершей самостоятельно придумали свои программы. «За два дня до отъезда в Цюрих мы вышли на лед в Москве, прокатались в общей сложности восемь часов, поставили себе два номера, плюс еще один, случайно перепутав музыку», — сказал фигурист, слова которого приводит RT.

Кацалапов добавил, что сразу после прибытия в Швейцарию они с Синициной отправились на каток, где отрабатывали групповую часть одного из номеров. Спортсмен объяснил, что какой-то конкретной инструкции для постановки программ у них не было.

«Первая просто кантри-песня про любовь – Tattoo on my Brain. Вторая называется My Way, исполнитель Алоэ Блэк», — сказал спортсмен.