Полузащитник «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился мнением по поводу оскорблений в адрес Артема Дзюбы.

Футболист призвал не уделять этому внимание. «Это шло от болельщиков из других клубов, которые Артема не так сильно любят. Думаю, Артем — один из лидеров сборной, многое дает нашей команде — когда он играет, всем нам намного легче», — сказал Черышев в интервью Sport24.

Полузащитник подчеркнул, что самого Дзюбу ситуация может только закалить. Ему необходимо просто выходить на поле и делать свою работу, уверен Черышев.

Напомним, во время матча сборной России с Сан-Марино на отборочном этапе чемпионата Европы группа болельщиков на трибунах освистала Артема Дзюбу. Матч завершился победой России со счетом 5:0.