Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с турецким «Панатинаикосом» в 24-м туре Евролиги. Игра будет проходить сегодня, 7 февраля, и начнется в 22:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Подопечные Джоана Плазы потерпели два поражения подряд: в прошлом матче «Зенит» на выезде уступил «Фенербахче», до этого дома проиграл «Барселоне». На данный момент «сине-бело-голубые» занимают предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Евролиги, имея 21 очко после 23 матчей. «Зенит» одержал всего семь побед в рамках турнира.

«Панатинаикос» идет на шестой строчке в таблице, набрав 39 очков. Два прошлых матча греческая команда проиграла: сначала «Валенсии», затем «Црвене Звезде».