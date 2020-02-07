Фигуристка Ксения Синицына без падений исполнила произвольную программу на первенстве России. Она открывала вторую группу участниц и получила 135,81 балла за свое выступление.

В сумме это дало 200,41 балла. Спортсменка начала свой прокат с сольных прыжков, которые были исполнены чисто. Все три каскада Синицына исполнила во второй части программы. Ксения сделала комбинацию из тройных лутца и сальхова через ойлер, а также каскады тройной лутц-тройной тулуп и тройной флип-двойной тулуп. На последнем элементе Синицына допустила небольшую помарку.

На данный момент Синицына занимает первое место, однако впереди выступления ещё одиннадцати участниц.