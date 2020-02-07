В заключительный день первенства России по фигурному катанию, которое проходит в Саранске, состоится произвольный танец. Дуэты появятся на льду в 12:00 по московскому времени.

Открывать соревнования будут представители школы «Москвич» Елизавета Шичина и Гордей Хубулов. Главные претенденты на медли выступят в заключительной, сильнейшей разминке. По итогам ритмического танца лидерами идут Арина Ушакова и Максим Некрасов, набравшие 71,37 балла. На втором месте располагаются Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный (71,24). Замыкают первую тройку Диана Дэвис и Глеб Смолкин (70,91).

Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов идут на четвертом месте, Екатерина Каташинская и Андрей Васькович — пятые.

Результаты первенства России будут учитываться при формировании состава на юниорский чемпионат мира.