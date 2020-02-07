Двукратный серебряный призер чемпионата мира по бобслею Дмитрий Труненков претендует на должность министра спорта Нижегородской области. Также в число кандидатов вошел четырехкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов.

Отбор претендентов проводился в рамках программы «Команда Правительства». На заочном этапе было выбрано 27 человек из 77 поступивших заявок, однако двое из них по личным причинами не участвовали в итоговом заседании комиссии.

На заседании экспертной комиссии 6 февраля были определены три кандидата: Круглов, Труненков и Александр Кононов, который является заместителем министра имущественных и земельных отношений области.

Напомним, Труненков завершил спортивную карьеру в 2016-м году. В январе 2017-го Федерация бобслея России дисквалифицировала его за допинг, отстранение отсчитывается с апреля 2016-го. Международный олимпийский комитет лишил Труненкова золотой медали Олимпиады-2014.