Главный тренер сборной России по хоккею рассказал, как команда готовится к матчу против Швеции. Игра в рамках Евротура состоится в субботу, 8 февраля.

Ранее россияне уступили Финляндии в стартовом поединке. Кудашов сообщил, что на тренировке команда разобрала ошибки, допущенные в прошлом матче.

«Поздно прилетели вчера, важно было восстановиться и уже планомерно подготовиться к шведам. Поменяли два звена, у которых игра не получилась с финнами», — сказал тренер, которого цитирует РИА «Новости.

Напомним, Россия проиграла Финляндии со счетом 0:3, пропустив все три шайбы за семь минут. Шведы в первом матче оказались сильнее Чехии, игра завершилась со счетом 2:1. Ранее Кудашов сообщал, что цель, поставленная перед сборной России, — победа на турнире.