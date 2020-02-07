Пресс-служба петербургского «Зенита» огласила календарь матчей на тренировочном сборе в Турции. «Сине-бело-голубые» проведут четыре товарищеские встречи.

Сбор продлится с 14 по 22 февраля. 17-го числа петербуржцы сыграют с «Аланией» в Белеке, матч начнется в 11:00 мск. В тот же день состоится матч с казахстанским «Кайратом», он начнется в 17:00.

Ещё два матча будут сыграны 22 февраля. Утром подопечные Сергея Семака проведут встречу с минскими клубом «Ислочи», потом сыграют с «Динамо». Матчи также начнутся в 11:00 и 17:00 соответственно.

Напомним, на данный момент «Зенит» находится на сборе в Испании, где в воскресенье, 9 февраля, встретится с московским ЦСКА.

Петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в своем активе 45 очков после 19 туров.