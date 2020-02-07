Воспитанница Этери Тутберидзе Майя Хромых с ошибкой исполнила произвольную программу на первенстве России в Саранске.

Спортсменка начала свое выступление с четверного сальхова, но упала при приземлении. Остальные элементы программы были исполнены хорошо. Во второй части проката Хромых продемонстрировала два каскада. За произвольную программу она набрала 136,72 балла, что в сумме дало 204,40.

После короткой программы Хромых шла на шестом месте с результатом 67,68 баллов. Она не смогла побороться за тройку, так как сдвоила второй прыжок в каскаде. Сейчас она занимает первое место, но впереди выступления еще пяти участниц. Четверо из них также будут представлять группу Тутберидзе.