Тренерский штаб сборной России по хоккею изменил сочетания звеньев после поражения от Финляндии на старте Евротура. Ранее главный тренер Алексей Кудашов сообщил, что изменил два звена.

На сегодняшней тренировке команды присутствовали три голкипера: Игорь Бобков, Тимур Билялов и Александр Самонов.

В составе «белых» занимались Данила Галенюк — Никита Лямкин, Анатолий Голышев – Артём Швец-Роговой — Денис Зернов;

За команду «синих» выступили Артём Сергеев — Рушан Рафиков, Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин;

«Красных» представляли Александр Романов — Богдан Киселевич, Максим Мамин – Артём Галимов – Григорий Денисенко;

За «зеленых» сыграли Григорий Дронов — Андрей Миронов, Павел Кудрявцев – Иван Игумнов – Артур Каюмов;

В оранжевом занимались Павел Порядин — Андрей Светлаков – Александр Шаров.

Напомним, завтра, 8 февраля, сборная России встретится с командой Швеции. Накануне подопечные Алексея Кудашова потерпели поражение от Финляндии с разгромным счетом 0:3. Все три шайбы были заброшены за семь минут. Перед стартом Евротура Кудашов заявил, что цель, поставленная перед командой, — победа на турнире.