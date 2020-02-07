Фигуристка Софья Самоделкина исполнила два тройных акселя в произвольной программе на первенстве России в Саранске.

Первый прыжок был исполнен сольно, второй — в каскаде с двойным тулупом. Несмотря на небольшие помарки, Самоделкина не допустила серьезных ошибок в прокате. Судьи оценили её выступление на 139,12 балла.

После короткой программы Самоделкина шла на четвертом месте, по сумме двух прокатов она лидирует с результатом 207,50. Однако впереди выступления еще троих фигуристок, представляющих группу Этери Тутберидзе.

Напомним, результаты первенства России будут учитываться при формировании состава команда на юниорский чемпионате мира в Таллине (Эстония).