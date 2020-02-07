Международная автомобильная федерация (ФИА) завершила расследование аварии в гонке Формулы-2, в результате которой скончался французский пилот Антуан Юбер.

Трагедия произошла в августе минувшего года на этапе в Бельгии. Руководство ФИА опубликовало доклад с выводами расследования. Вторым пострадавшим в аварии стал Хуан-Мануэль Корреа, он до сих пор восстанавливается от тяжелых травм.

ФИА утверждает, что помимо Юбера и Корреа в аварию были вовлечены Джулиано Алези и Ральф Бошунг. На выходе из третьего поворота Алези потерял контроль над машиной и вылетел на обочину, затем отрикошетил на трассу после четвертого поворота.

Юбер и Бошунг, пытаясь уйти от столкновения с машиной Алези, вошли в контакт, из-за чего один из пилотов потерял контроль над болидом. Машина Бошунга продолжала двигаться на скорости в 262 км/ч в сторону барьеров, расположенных в 4-м повороте.

Отмечается, что никто из пилотов не несет ответственности за случившееся. Также утверждается, что у Юбера не было шансов выжить.