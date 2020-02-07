12-летняя воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева исполнила два четверных прыжка в произвольной программе на первенстве России в Саранске.

Спортсменка начала свой прокат с каскада из четверного и двойного тулупа, затем повторила четверной тулуп сольно. Все остальные элементы также были исполнены чисто, судьи оценили выступление фигуристки на 149,22 балла.

После короткой программы Акатьева шла на третьем месте, но по сумме двух прокатов вышла в лидеры. Она гарантировала себе место на пьедестале, так как впереди выступление лишь двух соперниц — Камилы Валиевой и Дарьи Усачевой. По сумме двух программ Акатьева набрала 218,44 балла.