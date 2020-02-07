Воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева исполнила два четверных прыжка в произвольной программе на первенстве России в Саранске.

Фигуристка начала свое выступление с сольного четверного тулупа, который приземлила в степаут. Затем она чисто исполнила еще один четверной тулуп в каскаде с двойным. Валиева получила за свой прокат 159,67 баллов.

Она лидировала после короткой программы и сохранила первое место после произвольной, набрав 238,17 балла по сумме двух выступлений. Она гарантировала себе как минимум серебряную медаль, так как впереди выступление лишь одной соперницы — Дарьи Усачевой.

Ранее два четверных тулупа прыгнула Софья Акатьева, Софья Самоделкина сделала два тройных акселя.