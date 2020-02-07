Воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева одержала победу на юниорском первенстве России в Саранске. Валиева набрала 238,17 балла, исполнив два четверных тулупа в произвольной программе.

Камила лидировала после первого дня соревнований и сохранила первое место по сумме двух прокатов. Серебряную медаль завоевала её подруга по команде Софья Акатьева, которая не претендует на участие в юниорском чемпионате мира, так как не проходит по возрасту. Обладательницей бронзовой медали стала Дарья Усачева, также тренирующаяся у Тутберидзе.

Четвертой стала Софья Самоделкина, прыгнувшая два тройных акселя в произвольной программе. Как и Акатьева, она не проходит на ЮЧМ по возрасту. Пятой стала Майя Хромых, также представляющая группу Тутберидзе.