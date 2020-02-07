Российская теннисистка Вероника Кудерметова потерпела поражение от румынки Аны Богдан в матче Кубка Федерации. Игра завершилась в трех партиях со счетом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 15 минут. За это время Кудерметова семь раз подала навылет, реализовала два брейк-пойнта из двух и трижды ошиблась на подаче. Богдан сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и взяла пять геймов на подаче россиянки.

Ранее Екатерина Александрова обыграла Елену-Габриэлу Русе в стартовом поединке квалификации Кубка Федерации. Россиянкам предстоит провести еще три игры: Кудерметова встретится с Русе, Александрова — с Богдан. Анна Калинская и Анна Блинкова проведут матч парного разряда против Иоаны-Ралуки Олару и Ирины Бары.

Победитель встречи Россия — Румыния выйдет в финальную стадию турнира, которая состоится в апреле в Будапеште.