Фигурист Андрей Мозалев оценил свое выступление на первенстве России в Саранске. После короткой программы он шел на 13-м месте, но поднялся на третье после произвольной.

Спортсмен сообщил, что не сравнивал первенство со взрослым чемпионатом России, просто откатал свои программы так, как смог. Мозалев ответил, что получил множество сообщений от болельщиков в «Инстаграме».

«Приятно, что есть народ, который пишет. Вот после короткой программы многие написали. Нет, критики не было. Поддерживали, подбадривали», — сказал Мозалев, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, победу на первенстве России одержал Даниил Самсонов, второе место занял Пётр Гуменник. Результаты соревнований будут учитываться при формировании команды на юниорский чемпионат мира в Таллине.