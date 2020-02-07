Петербургский «Зенит» и греческий «Панатинаикос» начали матч 24-го тура Евролиги в Афинах. Игра стартовала в 22:30 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция доступна по ссылке.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой в четвертом туре регулярного чемпионата, тогда «Панатинаикос» одержал выездную победу со счетом 89:79.

На данный момент «Зенит» делит последнее место турнирной таблицы с мюнхенской «Баварией»: обе команды набрали всего по 21 одному очку в 24 матчах, одержав всего семь побед. «Панатинаикос» идет на шестой строчке в таблице, набрав 39 очков. Два прошлых матча греческая команда проиграла: сначала «Валенсии», затем «Црвене Звезде».

«Зенит» в предыдущем матче проиграл турецкому «Фенербахче», до этого уступил «Барселоне».