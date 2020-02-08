В Фалуне (Швеция) стартует этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 8 февраля, состоятся два спринта классическим стилем — мужской и женский.

В 13:45 по московскому времени начнется квалификация у женщин, через час стартуют мужчины. Мужскую сборную России в квалификации представят Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Андрей Краснов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев и Сергей Ардашев.

За женскую команду выступят Наталья Непряева, Наталья Матвеева и Ольга Кучерук.

По итогам квалификации по тридцать спортсменов, показавших лучшее время, выйдут в четвертьфинал, где будут разделены на пять забегов по шесть человек в каждом. Четвертьфиналы стартуют в 16:15 мск.