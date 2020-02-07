FIS опубликовала стартовые листы на классические спринты, которые состоятся в Фалуне (Швеция) в рамках этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Женскую сборную России представят всего три спортсменки: Наталья Непряева, Наталья Матвеева и Ольга Кучерук. Они примут участие в квалификации, которая стартует в 13:45 по московскому времени. Для того, чтобы выйти в четвертьфинал, необходимо войти в число 30 лучших в отборе.

За мужскую сборную России побегут Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Большунов, Андрей Краснов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев и Сергей Ардашев.

Напомним, на данный момент Глеб Ретивых занимает третье место в спринтерском зачете Кубка мира, его опережают норвежец Йоханнес Клэбо и француз Люка Шанава. В женском зачете Наталья Непряева идет третьей, уступая Анамарии Лампич и Линн Сван.