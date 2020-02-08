В Мартелло (Италия) стартует шестой этап Кубка IBU по биатлону. Сегодня, 8 февраля, состоятся мужская и женская спринтерские гонки.

Женщины выйдут на старт в 14:00 по московскому времени, они преодолеют дистанцию 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. Сборную России будут представлять Анна Никулина, Полина Шевнина, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.

В 17:00 начнется мужская гонка, Россию представят Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Вадим Филимонов, Василий Томшин и Ильназ Мухаметзянов. Спортсмены пробегут 10 км со стрельбой из положений лежа и стоя.

Ранее главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что Стрельцов и Карим Халили претендуют на поездку на чемпионат мира в Антхольц.