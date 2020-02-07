В Италии на шестом этапе Кубка IBU состоится женская спринтерская гонка на 7,5 километров с двумя огневыми рубежами. IBU опубликовал стартовый лист.

В первой группе участниц выступят две россиянки. Под первым номером гонку начнет Анна Никулина, восьмой стартует Полина Шевнина. Виктория Сливко отправится на дистанцию под 49-м номером, Анастасия Поршнева — под 58-м. Биб с 62-м номером достался Екатерине Глазыриной, Ульяна Кайшева начнет гонку 69-й.

Напомним, Глазырина возглавляет общий зачет Кубка IBU. Спортсменка рассчитывает на попадание в команду на чемпионат Европы и Кубок мира.

Шестой этап Кубка IBU должен был состояться в Германии, однако был перенесен в Италию из-за дождей и теплой погоды.