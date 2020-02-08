В Сеуле (Южная Корея) продолжается чемпионат четырех континентов по фигурному катанию. Сегодня, 8 февраля, состоятся произвольные программы у женщин и спортивных пар.

Женщины выйдут на лед в 7:00 по московскому времени. После короткой программы лидером соревнований идет японка Рика Кихира, набравшая 81,18 балла. На втором месте располагается американка Брейди Теннелл (75,93), на третьем — кореянка Ёнг Ю (73,55).

Произвольная программа спортивных пар начнется в 11:15 мск. Короткую программу выиграли представители Канады Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро. Вторыми и третьими идут китайские дуэты — Чен Пэн/Ян Цзинь и действующие чемпионы мира Вэньцзинь Суй/Цун Хань соответственно.