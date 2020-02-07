Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, одержали победу на турнире Bavarian Open в Оберстдорфе (Германия).

Россияне набрали 202,23 балла по сумме двух прокатов. На второй строчке расположились представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, судьи оценили их выступление на 176,63. Замкнули тройку лидеров российские фигуристы Карина Акопова и Максим Шагалов, их результат составил 170,34.

Напомним, Мишина и Галлямов являются первыми запасными на чемпионат мира в Монреале (Канада). Они не попали в команду, так как заняли четвертое место на чемпионате России. В декабре Мишина и Галлямов заняли третье место в финале Гран-при в Турине, став единственными представителями России, завоевавшими медали.