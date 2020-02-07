Александру Солдатову выписали из больницы, Камила Валиева и Даниил Самсонов выиграли первенство России, а «Зенит» узнал график игр на сборах. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Валиева и Самсонов выиграли первенство России

Воспитанники Этери Тутберидзе Камила Валиева и Даниил Самсонов одержали победы на первенстве России по фигурному катанию в Саранске и отобрались на юниорский чемпионат мира. У девушек второе место заняла Софья Акатьева, третье — Дарья Усачева. Из-за того, что Акатьева не проходит на ЮЧМ по возрасту, путевка, скорее всего, достанется Майе Хромых. У юношей вторым стал Петр Гуменник, третьим — Андрей Мозалев.

Солдатова дала комментарий после выписки из больницы

Российская гимнастка Александра Солдатова была выписана из больницы, куда попала с порезами на руке. Спортсменка поблагодарила болельщиков за поддержку и сообщила, что получила повреждения, порезавшись во время готовки на кухне. Она призвала не верить сообщениям в желтой прессе и заверила, что чувствует себя хорошо.

«Зенит» проведет четыре матча на сборе в Турции

Петербургский «Зенит» с 14 по 22 февраля будет проводить тренировочный сбор в Турции, во время которого сыграет четыре контрольных матча. 17 февраля утром «сине-бело-голубые» встретятся с Аланией, а вечером того же дня сыграют с «Кайратом». Ещё две игры состоятся 22 февраля: сначала «Зенит» проведет матч против «Ислочи», потом — против «Динамо».

Лыжи для сборной России по биатлону готовили эстонские специалисты

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что эстонские специалисты подготовили лыжи для россиян перед стартом чемпионата мира. «Лыжи уже свозили. Сервис у нас находится в Антхольце, он занимается тестированием структур, которые сделали там (в Эстонии — прим.). Дальше уже производственные моменты», — сказал Хованцев.

Мишина и Галлямов выиграли турнир в Германии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, выиграли турнир Bavarian Open в немецком Оберстдорфе. Они набрали 202,23 балла по сумме двух прокатов. На второй строчке расположились представители Германии Анника Хокке и Роберт Кункель, судьи оценили их выступление на 176,63. Замкнули тройку лидеров российские фигуристы Карина Акопова и Максим Шагалов, их результат составил 170,34.