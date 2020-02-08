Российские теннисистки продолжат матч против сборной Румынии в квалификации Кубка Федерации. Сегодня, 8 февраля, состоятся три поединка. Екатерина Александрова встретится с Аной Богдан, игра начнется не ранее 15:00 по московскому времени.

Затем Вероника Кудерметова сыграет с Еленой-Габриэлой Русе, а Анна Блинкова и Анна Калинская в парном разряде встретятся с Ириной Барой и Иоаной-Ралукой Олару.

Команда, победившая в противостоянии, получит право сыграть в финальной части Кубка Федерации, которая состоится в апреле в Будапеште (Венгрия). На данный момент счет равный: 1-1. Накануне Александрова одержала победу над Русе, а Кудерметова уступила Ане Богдан.