В регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» дома потерпели поражение от «Баффало Сейбрс» со счетом 2:3.

В составе хозяев по шайбе забросили Мика Зибанеджад с передач Артемия Панарина и Марка Стаала на 58-й минуте и Крис Крайдер в большинстве с передач Каапо Какко и Мики Зибанеджада на 59-й минуте.

У гостей отличились Земгус Гиргенсонс с передачи Колина Миллера на 11-й минуте, Сэм Рейнхарт с передач Джека Айкела и Джимми Веси на 36-й минуте и сам Веси с передачи Айкела на 52-й минуте встречи.

После 53 матчей «Нью-Йорк» идет на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 56 очков. «Баффало» занимает 13-ю строчку Восточной конференции с 56 баллами, проведя на две игры больше.